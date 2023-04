L’Isola dei Famosi, al capolinea l’amore tra una discussa ex naufraga e il fidanzato: l’indiscrezione (Di mercoledì 5 aprile 2023) Sembra essere ufficialmente giunta al capolinea la storia d’amore tra Vera Gemma e Jedà. La storia tra i due era nata nel 2020 ed era diventata di dominio pubblicato durante la quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, alla quale Vera aveva partecipato come concorrente. A sostenerla dallo studio, Jedà, il quale aveva svelato di essersi innamorato della figlia diGiuliano Gemma per il suo coraggio e la sua forza. A prendere l’iniziativa era stato proprio il ragazzo, che durante il primo lockdown le aveva scritto sui social. Da quel momento i due si sono sempre tenuti in contatto, prima con messi, poi con telefonate e con videochiamate, fino al fatidico incontro, avvenuto a Milano. Nonostante la differenza di età i due si sono sempre dichiarati molto affiati e più volte avevano spiegato di non avere timori in merito perché il loro ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 5 aprile 2023) Sembra essere ufficialmente giunta alla storia d’amore tra Vera Gemma e Jedà. La storia tra i due era nata nel 2020 ed era diventata di dominio pubblicato durante la quindicesima edizione dedei, alla quale Vera aveva partecipato come concorrente. A sostenerla dallo studio, Jedà, il quale aveva svelato di essersi innamorato della figlia diGiuliano Gemma per il suo coraggio e la sua forza. A prendere l’iniziativa era stato proprio il ragazzo, che durante il primo lockdown le aveva scritto sui social. Da quel momento i due si sono sempre tenuti in contatto, prima con messi, poi con telefonate e con videochiamate, fino al fatidico incontro, avvenuto a Milano. Nonostante la differenza di età i due si sono sempre dichiarati molto affiati e più volte avevano spiegato di non avere timori in merito perché il loro ...

