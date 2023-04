L’Inter scrive a Sala: «Avanti su progetto San Siro» (Di mercoledì 5 aprile 2023) Lo scorso 23 marzo il Comune di Milano ha ricevuto una lettera firmata dall’amministratore delegato dalL’Inter, Alessandro Antonello, in cui la società nerazzurra ribadisce la volontà di andare Avanti con il progetto per la realizzazione di un nuovo impianto nell‘area di San Siro che prevede la demolizione dell’attuale Meazza. Come riporta l’edizione odierna del La L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 5 aprile 2023) Lo scorso 23 marzo il Comune di Milano ha ricevuto una lettera firmata dall’amministratore delegato dal, Alessandro Antonello, in cui la società nerazzurra ribadisce la volontà di andarecon ilper la realizzazione di un nuovo impianto nell‘area di Sanche prevede la demolizione dell’attuale Meazza. Come riporta l’edizione odierna del La L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

