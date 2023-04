(Di mercoledì 5 aprile 2023)ha agguantato il pareggio contro la Juventus al fotofinish grazie al gol del neo-entrato Lukaku e al fallo di mani clamoroso di Bremer.deie fortuna, dueche si erano smarriti DETTAGLI ? Il gol di Romelu Lukaku ha salvato ieri seradalla quarta sconfitta consecutiva. Tralasciando tutto il discorso legato ai beceri insulti razzisti nei confronti del belga e al clima da far west del post partita, è possibile riuscire a tracciare una lieve nota positiva nel. Un aspetto poco rimarchevole negli ultimi tempi, riscoperto per fortuna a Torino contro la Juventus. Ovvero: l’importanza e l’incisività dei. Ultimamente, infatti, gli ingressi dalla panchina non avevano giovato per nulla alné tantomeno a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : L'Inter riscopre due aspetti non banali: utilità dei cambi e fortuna! - -

La più in difficoltà è, dopo la decima sconfitta, e con ... Nella lotta per'ottavo posto, dopo'impresa di una Fiorentina ... ma il Milan ha giocato come non gli riusciva da tempo e......squadre ai quarti di finale nelle Coppe Europee'Italia siRegina d'Europa e manda a distanza di 24 anni ben sei squadre ai quarti di finale nelle Coppe Europee. Era il 98/99 quando, ...... opera apostolica dell'Opus Dei,e ribadisce le proprie ...'approccio One Health per raggiungere la salute globale di tutte ... con una impostazione integrata, multi -disciplinare e di ...