L'Inter: 'Noi contro ogni discriminazione'. Juve pronta a bandire i tifosi colpevoli (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nel "giorno dopo" delle reazioni a freddo arriva anche la voce delle società, Inter e Juventus, sull'episodio di razzismo che ha coinvolto Romelu Lukaku nella semifinale di Coppa Italia a Torino. A ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nel "giorno dopo" delle reazioni a freddo arriva anche la voce delle società,ntus, sull'episodio di razzismo che ha coinvolto Romelu Lukaku nella semifinale di Coppa Italia a Torino. A ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Inzaghi: 'Distacco da parte della tifoseria? Assolutamente no. La nostra tifoseria è unica e impareggiabile. Dovev… - clarence_von : A Milano era il segreto di Pulcinella: l'Inter ha sempre voluto ristrutturare San Siro.. e per farlo ha mandato ava… - Blackblues : @Inter ROMELU UNO DI NOI ???? - kapparella : RT @giastevenz: Comunicato dell'Inter sbagliato nei tempi, nei toni e nei contenuti. Comunicato scritto da un bambino di 6 anni o diretta… - giuly_ferrari : @juventusfc bene pero' noi a milano non siamo mai tutelati vedi l'ultima partita che offendevano Kostic si vede che l'inter e' come loro -