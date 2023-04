L'Inter abbraccia Rom: 'Noi contro ogni discriminazione'. La Lega: 'I club individuino i colpevoli' (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nel "giorno dopo" delle reazioni a freddo arriva anche la voce dell'Inter sull'episodio di razzismo che ha coinvolto Romelu Lukaku nella semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Si tratta di un ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nel "giorno dopo" delle reazioni a freddo arriva anche la voce dell'sull'episodio di razzismo che ha coinvolto Romelu Lukaku nella semifinale di Coppa Italiala Juventus. Si tratta di un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Andrea_4moro : @2DaniLuiz Adriano abbraccia e consola Zoro in Inter-Messina Eto'o bersagliato a Cagliari festeggia il gol con il b… - gigilorenz : RT @pap1pap: Adriano abbraccia e consola Zoro in Inter-Messina. Eto'o bersagliato a Cagliari festeggia il gol con il ballo della scimmia e… - Tifosoneroazzur : RT @FabioRussello: Beceri e vergognosi cori razzisti a #Koulibaly, l'Inter non fa ricorso contro squalifica del campo. #Icardi abbraccia Ka… - King_______G : RT @pap1pap: Adriano abbraccia e consola Zoro in Inter-Messina. Eto'o bersagliato a Cagliari festeggia il gol con il ballo della scimmia e… - sergiopbaviera : RT @pap1pap: Adriano abbraccia e consola Zoro in Inter-Messina. Eto'o bersagliato a Cagliari festeggia il gol con il ballo della scimmia e… -