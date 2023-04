“L’inquinamento dell’aria potrebbe favorire incidenza e sviluppo del cancro al polmone”: lo studio degli scienziati inglesi su Nature (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il particolato fine o Pm2,5, l’insieme delle sostanze inquinanti solide o liquide sospese in aria, potrebbe influenzare l’accumulo di mutazioni genetiche legate al tumore al polmone e favorire la progressione del cancro. Ad avvalorare questa ipotesi un nuovo studio, descritto sulla rivista Nature e condotto dagli scienziati del Francis Crick Institute di Londra. Il gruppo di ricerca, guidato da Charles Swanton, ha utilizzato i dati raccolti dalla Biobanca britannica per valutare il nesso tra l’esposizione a livelli elevati di inquinamento atmosferico e il rischio di sviluppare il cancro al polmone, che può insorgere dalle cellule di bronchi, bronchioli e alveoli formando una massa in grado di ostruire il flusso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il particolato fine o Pm2,5, l’insieme delle sostanze inquinanti solide o liquide sospese in aria,influenzare l’accumulo di mutazioni genetiche legate al tumore alla progressione del. Ad avvalorare questa ipotesi un nuovo, descritto sulla rivistae condotto daglidel Francis Crick Institute di Londra. Il gruppo di ricerca, guidato da Charles Swanton, ha utilizzato i dati raccolti dalla Biobanca britannica per valutare il nesso tra l’esposizione a livelli elevati di inquinamento atmosferico e il rischio di sviluppare ilal, che può insorgere dalle cellule di bronchi, bronchioli e alveoli formando una massa in grado di ostruire il flusso ...

