“L’ingenuità finale è enorme, ma il risultato è giusto”: le parole di Allegri dopo Juve-Inter (Di mercoledì 5 aprile 2023) Un Allegri sereno e abbastanza soddisfatto della prestazione della sua squadra nella semifinale di andata di Coppa Italia della sua Juve contro l’Inter. Ai microfoni di Mediaset inizia a parlare, glissando, di quello che è successo alla fine, con scontri anche duri tra calciatori delle due squadre: “Non so niente, sono andato dentro gli spogliatoi a fine partita e non ho visto le espulsioni”. Sulla partita invece, aggiunge: “L’Inter è sempre l’Inter, noi abbiamo finito la partita increscendo ed è stato un dispiacere prendere gol alla fine. C’è stata un’ingenuità, ma in fondo il risultato è giusto”. Sulla prova incolore del reparto offensivo, poi ha sottolineato: “Dusan (Vlahovic) ha fatto una buona partita, mentre Angel (Di Maria) ci raccorda il gioco ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 aprile 2023) Unsereno e abbastanza soddisfatto della prestazione della sua squadra nella semidi andata di Coppa Italia della suacontro l’. Ai microfoni di Mediaset inizia a parlare, glissando, di quello che è successo alla fine, con scontri anche duri tra calciatori delle due squadre: “Non so niente, sono andato dentro gli spogliatoi a fine partita e non ho visto le espulsioni”. Sulla partita invece, aggiunge: “L’è sempre l’, noi abbiamo finito la partita increscendo ed è stato un dispiacere prendere gol alla fine. C’è stata un’ingenuità, ma in fondo il”. Sulla prova incolore del reparto offensivo, poi ha sottolineato: “Dusan (Vlahovic) ha fatto una buona partita, mentre Angel (Di Maria) ci raccorda il gioco ...

