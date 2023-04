L’influencer che a scuola aveva disturbi dell’apprendimento: “Mi sentivo inadatta. Salvata dallo sportello psicologico” (Di mercoledì 5 aprile 2023) "Ho iniziato ad andare in terapia a scuola. Anche perché era un modo per perdere un’ora di lezione". Sono le parole dell'influencer Gaia Clerici, che a L'Espresso racconta dei suoi problemi avuti con la scuola e il ruolo dello sportello psicologico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 5 aprile 2023) "Ho iniziato ad andare in terapia a. Anche perché era un modo per perdere un’ora di lezione". Sono le parole dell'influencer Gaia Clerici, che a L'Espresso racconta dei suoi problemi avuti con lae il ruolo dello. L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... masinutoscana : @marilovesgr33n L'influencer che posta foto su IG - Silvyslivy : @JuliaElleTW Ma questa è ancora in giro a piagnucolare? Ma te lo vuoi trovare o no un lavoro? L' hai capito o no ch… - robesalis : @gadlernertweet MA MENO MALE! Con la vostra istruzione per formare influencer, social media manager, web designer e… - liquoreanerol : @speroscherzi_ Esatto. Influencer a cui magari quella roba l’hanno regalata e che non hanno assolutamente bisogno di quei 50€ in più - Follemente1812 : @Federic39594322 @Artist97T Hai ragione ha avuto di meglio da fare non lo sappiamo ne io ne te … come sono andate… -

Aurora Ramazzotti, le prime foto con il figlio Cesare Augusto Così l'influencer ha fatto sapere ai fan di volersi prendere ... Michelle Hunziker è una mamma al cubo Non vedeva l'ora di tenere tra ... un vortice di sentimenti che l'hanno felicemente travolta. E se ... La corsa agli sportelli bancari ai tempi di Twitter Tweet del controverso imprenditore e influencer Kim Dotcom I due ... hanno studiato l'influenza della fiducia nelle relazioni ... con particolare riguardo al pericolo delle cosiddette profezie che si ... Gaia Clerici: "Avevo difficoltà nell'apprendimento. E la scuola mi ha fatto sentire inadatta" Oggi è un'influencer molto seguita sui social dove racconta la sua vita, condivide con i suoi follower sia le foto e i video delle giornate in cui si sente bene con se stessa, sia i pensieri che ha ... Cosìha fatto sapere ai fan di volersi prendere ... Michelle Hunziker è una mamma al cubo Non vedeva'ora di tenere tra ... un vortice di sentimenti'hanno felicemente travolta. E se ...Tweet del controverso imprenditore eKim Dotcom I due ... hanno studiato'influenza della fiducia nelle relazioni ... con particolare riguardo al pericolo delle cosiddette profeziesi ...Oggi è un'molto seguita sui social dove racconta la sua vita, condivide con i suoi follower sia le foto e i video delle giornate in cui si sente bene con se stessa, sia i pensieriha ... L’influencer che a scuola aveva disturbi dell’apprendimento: “Mi sentivo inadatta. Salvata dallo sportello psicologico” Orizzonte Scuola