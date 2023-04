L' infertilità riguarda una persona su sei | l' allarme dell' Oms

... è l'. Da allora il mercato si è ampliato, anche sepochi Paesi al mondo e con legislazioni variabili. La richiesta è in costante crescita a fronte di un'offerta di madri ...4 aprile - 'L'il 17,5% della popolazione adulta - una persona su 6 in tutto il mondo - e se l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha per la prima volta dopo tanti anni puntato i ...... dolore cronico al pavimento pelvico, dolore durante i rapporti sessuali,, dolore alla ... che con il progestinico si possono anche ridurre, sia per quantoil dolore e il resto ...

Sifes: "Infertilità influisce anche su calo nascite, prendersi carico di ... Quotidiano Sanità