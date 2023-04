L’incriminazione di Trump e la pericolosa crisi del garantismo americano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il garantismo è la diretta conseguenza del liberalismo: una verità ovvia fino alla banalità e che fa capire come nelle società autoritarie o nelle democrazie in crisi involutiva una compiuta libertà non sia possibile o versi in un grave Stato di pericolo. Il vero garantista è colui che pensa al sistema dei diritti processuali, prima ancora che come un’istituzione dogmatica, come visione politica radicata nella Costituzione e presidio della libertà di ogni singolo cittadino. Un garantista sa che a lui interessa – come al medico – la patologia di un processo o di un’indagine, perché la lesione del diritto del peggiore dei mascalzoni diventerà un precedente con cui un pessimo magistrato prima o poi farà un grave torto a un bravo cittadino sotto processo. Un garantista non si farà mai guidare dal tifo, dalla fede politica, dalla religione e financo dai ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ilè la diretta conseguenza del liberalismo: una verità ovvia fino alla banalità e che fa capire come nelle società autoritarie o nelle democrazie ininvolutiva una compiuta libertà non sia possibile o versi in un grave Stato di pericolo. Il vero garantista è colui che pensa al sistema dei diritti processuali, prima ancora che come un’istituzione dogmatica, come visione politica radicata nella Costituzione e presidio della libertà di ogni singolo cittadino. Un garantista sa che a lui interessa – come al medico – la patologia di un processo o di un’indagine, perché la lesione del diritto del peggiore dei mascalzoni diventerà un precedente con cui un pessimo magistrato prima o poi farà un grave torto a un bravo cittadino sotto processo. Un garantista non si farà mai guidare dal tifo, dalla fede politica, dalla religione e financo dai ...

