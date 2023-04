L’impegno di Amazon per ridurre il fenomeno della contraffazione online

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Se è troppo conveniente, con altissima probabilità si tratta di una truffa o di un marchio fake. Questo insegnamento deve essere sempre tatuato nella mente di chi si accinge a effettuare un acquisto attraverso una qualsiasi piattaforma di e-commerce. Perché il web è ricco di prodotti che “imitano” grandi brand, ovviamente con una qualità di gran lunga inferiore. Una volta accadeva in strada, all’interno dei grandi mercati all’aperto. Oggi – in realtà da anni – questoè altamente diffuso in Internet, anche per via dell’ampia diffusionerete e dell’accessibilità estesa. Dunque, laha per anni portato un vuoto di ricavi per le aziende. Ed è qui che entrano in gioco le grandi piattaforme, come, che nel corso del tempo ha stipulato accordi con le istituzioni e ...