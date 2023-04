L’ex non paga? La Cassazione: ‘Nonni costretti a pagare l’assegno di mantenimento per i nipoti’ (Di mercoledì 5 aprile 2023) Viene confermato il principio secondo il quale se i genitori sono inadempienti l’assegno di mantenimento devono versarlo i parenti prossimi. La questione già disciplinata con articolo di codice civile, il 316 bis, è tornata d’attualità nella causa tra due genitori romani separati, nella quale il papà è disoccupato e vive a casa con l’anziana madre. La nonna deve versare l’assegno di mantenimento al nipote Ebbene il tribunale ha stabilito che sia proprio l’anziana a corrispondere parte dell’assegno di mantenimento che avrebbe dovuto corrispondere il figlio per il nipote, come racconta La Repubblica. La somma dovuta dalla nonna ammonta a 200 euro. Ma l’anziana non ha accettato di buon grado la decisione di veder decurtata la sua pensione anche se si trattava di aiutare il nipote e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 aprile 2023) Viene confermato il principio secondo il quale se i genitori sono inadempientididevono versarlo i parenti prossimi. La questione già disciplinata con articolo di codice civile, il 316 bis, è tornata d’attualità nella causa tra due genitori romani separati, nella quale il papà è disoccupato e vive a casa con l’anziana madre. La nonna deve versaredial nipote Ebbene il tribunale ha stabilito che sia proprio l’anziana a corrispondere parte deldiche avrebbe dovuto corrispondere il figlio per il nipote, come racconta La Repubblica. La somma dovuta dalla nonna ammonta a 200 euro. Ma l’anziana non ha accettato di buon grado la decisione di veder decurtata la sua pensione anche se si trattava di aiutare il nipote e ...

"Se l'ex non paga, il mantenimento del figlio tocca ai nonni": la sentenza della Cassazione Repubblica Roma