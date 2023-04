L’ex arbitro Gavillucci: “Capisco Lukaku, ma Massa ha applicato il regolamento” (Di mercoledì 5 aprile 2023) L’ex arbitro Claudio Gavillucci, il direttore di gara che nel 2018 sospese Sampdoria-Napoli per cori razzisti e discriminatori nei confronti di Kalidou Koulibaly e della città di Napoli, è stato ospite di Palla al Centro su Rai Radio 1 Sport e ha commentato quanto accaduto ieri in Juventus-Inter. “Umanamente Capisco Lukaku, ma Massa ha applicato in maniera perfetta il regolamento. Poi una riflessione la dobbiamo fare: dal 2018 ci troviamo a parlare sempre delle stesse cose. La revoca della squalifica per Lukaku è un’ipotesi da accantonare: c’è il precedente di Inter-Napoli del 2018, con Koulibaly espulso per doppia ammonizione. In quel caso non accadde niente, nemmeno in questa occasione accadrà niente e la squalifica rimarrà”, ha ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 aprile 2023)Claudio, il direttore di gara che nel 2018 sospese Sampdoria-Napoli per cori razzisti e discriminatori nei confronti di Kalidou Koulibaly e della città di Napoli, è stato ospite di Palla al Centro su Rai Radio 1 Sport e ha commentato quanto accaduto ieri in Juventus-Inter. “Umanamente, mahain maniera perfetta il. Poi una riflessione la dobbiamo fare: dal 2018 ci troviamo a parlare sempre delle stesse cose. La revoca della squalifica perè un’ipotesi da accantonare: c’è il precedente di Inter-Napoli del 2018, con Koulibaly espulso per doppia ammonizione. In quel caso non accadde niente, nemmeno in questa occasione accadrà niente e la squalifica rimarrà”, ha ...

