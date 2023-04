Lewis Capaldi | How I' m Feeling Now | su Netflix in streaming da oggi

(Di mercoledì 5 aprile 2023)arriva sucon il documentario How I'mNow che racconta la sua vita e il suo secondo album, disponibile inda5 aprile 2023.arriva sucon il documentario How I'mNow che racconta la sua vita e il suo secondo album, disponibile inper tutti gli utenti abbonati al servizio a partire da5 aprile 2023. In questo documentario musicale rivelatore, il premiato studio Pulse Films collabora con, artista dalla fama folgorante in un momento cruciale della sua carriera. Al centro del film c'è la storia di un giovane musicista che ritorna alle proprie radici dopo ...

ha sempre desiderato cantare. Ballad come Someone You Loved e Before You Go gli hanno regalato fama e successo, ma non tutto è andato per il verso giusto. Il documentario ufficiale di ...ha parlato della sua malattia in un'intervista al Times, rivelando una notizia che potrebbe davvero mandare in crisi i fan del cantante e il mondo della musica. Il cantante ha spiegato ...Il cantante potrebbe chiudere la sua carriera a soli 26 anni, qualora i sintomi della malattia neuropsichiatrica dovessero peggiorare.potrebbe lasciare la musica, qualora la sua sindrome di Tourette dovesse peggiorare. Se arriver un punto in cui mi provocher dei danni irreparabili, smetter , ha dichiarato al Times. ...

Lewis Capaldi e la sindrome di Tourette:” Facendo musica peggiora Il Fatto Quotidiano

