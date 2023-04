Lewis Capaldi | How I’m Feeling Now | la recensione | ritrovare e capire se stessi attraverso la musica

(Di mercoledì 5 aprile 2023) La salute mentale, il Covid, il prezzo del successo: di questo parla: How I'mNow, il nuovo documentariole che si distingue dagli altri, dal 5 aprile su Netflix. C'è un nuovo filone che sta prendendo piede a partire da Selena Gomez: My Mind and Me, il documentariole di Apple Tv+ uscito qualche mese fa: non interessa più raccontare la scalata al successo di determinati artisti, soprattutto molto giovani, se non perle ragioni del fenomeno di massa che travalica la(vedi Taylor Swift). Piuttosto ci si vuole concentrare sul prezzo che quel successo comporta, che non è fatto solamente di feste e divertimento ma soprattutto di ansia e stress che può portare anche a conseguenze estremamente dannose per la persona dietro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NetflixIT : Aria di primavera e di novità questo aprile ???????? Il mese si apre con After 2, segue poi Lewis Capaldi: How I'm feel… - x_vale_ntina : Il premio per il “Miglior spoiler dell’ Album” va a Lewis Capaldi e al suo documentario ???? - x_vale_ntina : Sto guardando il documentario di Lewis Capaldi Ho cominciato a ridere come una pazza, ora sono con le lacrime - TheMusicPost2 : - Maryan16421692 : RT @NetflixIT: Aria di primavera e di novità questo aprile ???????? Il mese si apre con After 2, segue poi Lewis Capaldi: How I'm feeling e BEE… -

In un' intervista rilasciata al The Sunday Times, il cantautore e polistrumentista scozzeseha ammesso la possibilità di lasciare la musica se le sue condizioni di salute dovessero peggiorare. Il giovane artista, classe 1996, soffre di vari disturbi della sfera mentale/...arriva su Netflix con il documentario How I'm Feeling Now che racconta la sua vita e il suo secondo album, disponibile in streaming per tutti gli utenti abbonati al servizio a partire da ...ha sempre desiderato cantare. Ballad come Someone You Loved e Before You Go gli hanno regalato fama e successo, ma non tutto è andato per il verso giusto. Il documentario ufficiale di ...

Lewis Capaldi e la sindrome di Tourette:” Facendo musica peggiora Il Fatto Quotidiano

Lewis Capaldi arriva su Netflix con il documentario How I'm Feeling Now che racconta la sua vita e il suo secondo album, disponibile in streaming da oggi 5 aprile 2023. Lewis Capaldi arriva su Netflix ...