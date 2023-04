Lewandowski | 'L'addio di Nagelsmann? Sono sorpreso | non sono andato via dal Bayern per lui'

... abbiamo sottoposto i nostri utenti ad un sondaggio, chiedendo loro in quale big di Serie A vorrebbero vedere il bomber polacco in caso dial Barça.alla Juventus: arriva il ...Inoltre, per la prima volta dal 2010 non ci sono campioni del mondo, visto l'alla Nazionale ... mentre sbarca nella Roja Joselu, secondo cannoniere della Liga dopo. Grave assenza ...Situazione aggravata probabilmente anche dalle incomprensioni che hanno portato all'di Roberte dagli screzi con lo storico preparatore dei portieri e grande amico di Manuel Neuer, ...

Lewandowski: 'L'addio di Nagelsmann Sono sorpreso, non sono ... Calciomercato.com

A sorpresa Robert Lewandowski starebbe valutando concretamente di lasciare il Barcellona nel prossimo futuro: c'è il verdetto per la Serie A ...È la notizia del giorno nel mondo del calcio: il Bayern Monaco ha esonerato Julian Nagelsmann nonostante sia in corsa in tutte le competizioni.