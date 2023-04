Levante live con il suo album “Opera Futura” per tutta l’estate

(Di mercoledì 5 aprile 2023) MILANO – In attesa dello speciale eventoall’Arena di Verona, in programma per il prossimo 27 settembre,presenterà dal vivo il nuovo” e i suoi successi che hanno caratterizzato questi 10 anni di carriera in alcuni Festival e particolari location del nostro paese nel2023. I biglietti saranno in vendita online da giovedì 6 aprile alle 15 e nei punti vendita da martedì 11 aprile alle 11. Per info: www.vivoconcerti.com. “Nessun viaggio porta dritto alla meta senza che il navigatore faccia delle tappe”, racconta– “Italia mia, sii palestra per i miei muscoli, riscaldamento prima dell’incontro più temuto, maestra di una testa in subbuglio e di un cuore in fiamme. Fatti vela che io soffio vento”. Il tour è prodotto e ...

In attesa dello speciale eventoall'Arena di Verona, in programma per il 27 settembre,presenterà dal vivo il nuovo album "Opera futura" e i suoi successi che hanno caratterizzato questi ...In attesa dello speciale eventoall'Arena di Verona , in programma per il prossimo 27 settembre ,presenterà dal vivo il nuovo album "Opera futura" e i suoi successi che hanno caratterizzato questi 10 anni di carriera ...Grande curiosità per l'Opera Futura di, e eccitazione Cosmo che chiude il suo Blitz Tour proprio al MI AMI, dove si esibì 10 anni fa per la prima voltasul palco della Collinetta. Grande ...

Levante Vivo Concerti

Levante in tour nel 2023: date e biglietti Il grande appuntamento veronese sarà il gran finale del suo tour 2023, ed è in programma il prossimo 27 settembre. Prima di allora, la cantante partirà per ...Arriva il MI AMI e da Milano riparte la stagione dei festival musicali estivi. Dal 26 al 28 maggio nella suggestiva location dell’Idroscalo di Milano presso il Circolo Magnolia, torna, per la diciass ...