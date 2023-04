L'esercito delle 12 scimmie, ecco perché Bruce Willis si è tagliato lo stipendio (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ci sono attori che sono disposti a molti sacrifici pur di realizzare il sogno di lavorare con determinati registi: è quello che è successo a Bruce Willis e Terry Gilliam Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ci sono attori che sono disposti a molti sacrifici pur di realizzare il sogno di lavorare con determinati registi: è quello che è successo ae Terry Gilliam

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Alieno_G : @CLAUDIOGA1 Noi ragioniamo seduti sui nostri divani e non sappiamo nulla della tensione delle zone di guerra. Quel… - FederikSir : @CCKKI @riannuzziGPC 'supremazia del diritto internazionale nella regolamentazione delle relazioni internazionali',… - __silaVpravde__ : @DanieleP60 @Nino94594940 @Sk8erTheOne @putino Mai detto il contrario, parlavo (e l'ho detto e ripetuto) di Storm 3… - Carlopodaliri : RT @OssMilex: @GuidoCrosetto @Montecitorio @SenatoStampa Ecco tutti i dettagli delle #SpeseMilitari per procurement che si andrebbero a con… - RenzoCianchetti : RT @harriton777: dalla regione di #Kiev: conosciamo tutti i risultati di questa decisione. Il fake su #Bucha con 'cadaveri per strada' che… -