Leonardo DiCaprio testimone al processo contro il rapper Pras Michel (Di mercoledì 5 aprile 2023) L'attore ha fornito la propria testimonianza nel corso del processo contro l'ex-Fugees, accusato di aver accettato dei soldi da un 'imprenditore latitante per influenzare politici americani. Leonardo DiCaprio ha testimoniato nel processo all'ex rapper dei Fugees Pras Michel, accusato di aver accettato denaro da un magnate latitante al fine di influenzare i politici statunitensi. Michel avrebbe ricevuto più di 100 milioni di dollari dal miliardario malese Jho Low, ma ha negato una serie di accuse, tra cui la cospirazione e la manipolazione dei testimoni. A DiCaprio, che non è accusato di aver commesso alcun illecito nel caso, è stato chiesto di testimoniare sui suoi legami con Low. Low è accusato di aver rubato miliardi ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 5 aprile 2023) L'attore ha fornito la propria testimonianza nel corso dell'ex-Fugees, accusato di aver accettato dei soldi da un 'imprenditore latitante per influenzare politici americani.ha testimoniato nelall'exdei Fugees, accusato di aver accettato denaro da un magnate latitante al fine di influenzare i politici statunitensi.avrebbe ricevuto più di 100 milioni di dollari dal miliardario malese Jho Low, ma ha negato una serie di accuse, tra cui la cospirazione e la manipolazione dei testimoni. A, che non è accusato di aver commesso alcun illecito nel caso, è stato chiesto di testimoniare sui suoi legami con Low. Low è accusato di aver rubato miliardi ...

