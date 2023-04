Lens – Strasburgo – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Ilcercherà di avvicinarsi al Paris Saint-Germain, leader della Ligue 1, quando venerdì 7 aprile accoglierà allo Stade Bollaert-Delelis lo, a rischio retrocessione. Mentre i padroni di casa sono imbattuti da sei partite in campionato, gli ospiti hanno vinto solo una delle loro ultime cinque partite in massima serie. Il calcio di inizio diè previsto alle 21 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreIlè stata una delle principali storie di successo della stagione 2022-23 della Ligue 1 e ha alimentato le sue speranze di ottenere la qualificazione alla Champions League per la prima volta in oltre due decenni con una stretta vittoria per 1-0 in trasferta contro il Rennes ...