L'eminenza grigia di Xi e le due nuove "catene di comando" cinesi (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nel suo ultimo viaggio in Russia, Xi Jinping è sceso dal Boeing 747-89L dell'Air China seguito, poco dopo, da una figura inaspettata. I più attenti non hanno faticato a riconoscere il profilo di Cai Qi, uno dei sette membri del Comitato permanente del Politburo, il massimo organo decisionale del Partito Comunista Cinese (Pcc). Proprio in InsideOver.

