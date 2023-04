Leila e i suoi fratelli | la prima clip del film iraniano di Saeed Roustayi

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Ecco per voi in esclusiva laufficiale dele i. Un dramma familiare dal gusto amaro diretto da, disponibile nei cinema a partire dal 6 aprile Presentato in antenella sezione Featuress nel corso dell’ultima edizione del Festival di Cannes; arriva nei cinema il prossimo 6 aprile il dramma familiaree i. Diretto dal giovane regista; la rappresentazione toccante e delicata di una famiglia imperfetta nell’Iran odierno. Distribuito dalla casa I Wonder Pictures e Unipol ...

Ine ifratelli invece mostra come saltano gli equilibri e si mettono in pericoli gli affetti in seguito alla crisi economica., 40 anni circa, ha dedicato la sua vita ad occuparsi ...La famiglia si regge sulle sue spalle, sulla pazienza e la forza di volontà con cui manda avanti i complessi rapporti all'interno di un'ampia famiglia dell'Iran di oggi.e ifratelli è la storia di una quarantenne che ha passato la vita a prendersi cura dei genitori e di quattro fratelli diversamente problematici. I debiti li stanno soffocando, l'unica ...... infine, La Cospirazione del Cairo ( Boy from Heaven ) dello svedese Tarik Saleh, vincitore del premio alla miglior sceneggiatura proprio sulla Croisette, ee ifratelli , intensa critica ...

Ecco per voi in esclusiva la prima clip ufficiale del film Leila e i suoi fratelli. Un dramma familiare dal gusto amaro diretto da Saeed Roustayi, disponibile nei cinema a partire dal 6 aprile ...Già con il suo primo film, Life and a Day, aveva affrontato il vuoto lasciato dalla partenza della figlia più giovane in una famiglia. In Leila e i suoi fratelli invece mostra come saltano gli ...