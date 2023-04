Leclerc ha perso la pazienza, scoppia il caos in Ferrari: guerra aperta, stagione a rischio (Di mercoledì 5 aprile 2023) L’andamento della Ferrari in questa prima parte di stagione è disastroso: Leclerc non ne può più, le sue parole sono durissime. Il Mondiale 2023 di Formula 1 non poteva cominciare in maniera peggiore per la Ferrari. In questi primi tre Gran Premi la Rossa è stata a dir poco disastrosa sotto tutti i punti di vista e le ambizioni di titolo sembrano già andate a farsi benedire. Non solo la scuderia di Maranello non è riuscita a ridurre il divario dello scorso anno con la Red Bull, ma pare che le cose siano talmente peggiorate da far retrocedere la Ferrari a quarta forza del Mondiale, dietro anche alla Mercedes e alla Aston Martin. Leclerc è stufo della Ferrari – Foto ANSA – Grantennistoscana.itDopo tre gare Charles Leclerc ha raccolto la miseria di 6 ... Leggi su grantennistoscana (Di mercoledì 5 aprile 2023) L’andamento dellain questa prima parte diè disastroso:non ne può più, le sue parole sono durissime. Il Mondiale 2023 di Formula 1 non poteva cominciare in maniera peggiore per la. In questi primi tre Gran Premi la Rossa è stata a dir poco disastrosa sotto tutti i punti di vista e le ambizioni di titolo sembrano già andate a farsi benedire. Non solo la scuderia di Maranello non è riuscita a ridurre il divario dello scorso anno con la Red Bull, ma pare che le cose siano talmente peggiorate da far retrocedere laa quarta forza del Mondiale, dietro anche alla Mercedes e alla Aston Martin.è stufo della– Foto ANSA – Grantennistoscana.itDopo tre gare Charlesha raccolto la miseria di 6 ...

