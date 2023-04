Lecce, Sticchi-Damiani: «Salvezza? Non mi fido, dobbiamo…» (Di mercoledì 5 aprile 2023) Le parole di Saverio Sticchi-Damiani, presidente del Lecce, sulla stagione della squadra giallorossa in Serie A Joan Gonzalez, centrocampista del Lecce, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l’Inter. Di seguito le sue parole. PAROLE – «Si parla tanto dei nostri ragazzi, chiaro che ci siano subito le attenzioni di altri club. Ce li stiamo godendo pensando esclusivamente alla Salvezza da raggiungere. Sarebbe un risultato clamoroso, il percorso della squadra non deve far pensare che il livello di difficoltà sia enorme. Fino ad allora c’è il divieto esclusivo di parlare di mercato». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Le parole di Saverio, presidente del, sulla stagione della squadra giallorossa in Serie A Joan Gonzalez, centrocampista del, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l’Inter. Di seguito le sue parole. PAROLE – «Si parla tanto dei nostri ragazzi, chiaro che ci siano subito le attenzioni di altri club. Ce li stiamo godendo pensando esclusivamente allada raggiungere. Sarebbe un risultato clamoroso, il percorso della squadra non deve far pensare che il livello di difficoltà sia enorme. Fino ad allora c’è il divieto esclusivo di parlare di mercato». L'articolo proviene da Calcio News 24.

