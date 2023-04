Lecce, Sticchi Damiani: "Napoli? Partita complicatissima contro una corazzata'' (Di mercoledì 5 aprile 2023) Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live. Queste le sue parole: "Lecce-Napoli? Mi aspetto una Partita complicatissima contro una corazzata che ha dominato questo campionato. Devo dire che sono stato buon profeta: dopo l’1-1 dell’andata, che lasciò qualche malumore a Napoli, vi dissi che il Napoli era una squadra stratosferica. -afferma Sticchi Damiani -Sembravano parole di circostanze e invece il Napoli è stato dominatore, complimenti alla squadra, all’allenatore e a tutti per questo percorso fantastico. Incontrare gli azzurri sarà durissimo, la differenza dei valori è tale che per ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 5 aprile 2023) Saverio, presidente del, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live. Queste le sue parole: "? Mi aspetto unaunache ha dominato questo campionato. Devo dire che sono stato buon profeta: dopo l’1-1 dell’andata, che lasciò qualche malumore a, vi dissi che ilera una squadra stratosferica. -afferma-Sembravano parole di circostanze e invece ilè stato dominatore, complimenti alla squadra, all’allenatore e a tutti per questo percorso fantastico. Incontrare gli azzurri sarà durissimo, la differenza dei valori è tale che per ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cn1926it : #Lecce, il presidente: 'Daremo tutto nelle prossime partite per la salvezza' - SoloLecceIT : STICCHI DAMIANI SCUOTE L'AMBIENTE LECCE con un messaggio per tutti: '10 partite per fare qualcosa di straordinario.… - SoloLecceIT : FALCONE, SEI CIRCONDATO! 'Fidanzata, famiglia: tutti vogliono restare a Lecce. Con Sticchi Damiani un legame profon… -