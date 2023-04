Lecce-Napoli | possibile novità | l’idea di Spalletti in vista della Champions con il Milan

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Venerdì iltornerà in campo nella ostica trasferta die per Lucianosarà importantissimo centellinare i titolari indell’andata diLeague di settimana prossima. Infatti nella sfida del “Via del Mare”, non è da escludere un po’ di turnover, scelta quasi mai applicata dal tecnico toscano in questa stagione. Players of SSCcelebrate at the end of the UefaLeague match between SSCand AFC Ajax at Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy on 12 October 2022. Naples Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy Copyright: xFrancoxRomanox SP24-434-182FormazioniCon Osimhen e Oliveira quasi sicuramente esclusi dalla trasferta pugliese, anche uno ...