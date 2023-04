Lecce-Napoli | Falcone | “Con gli azzurri cerchiamo l’impresa”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreaabodi : Il #razzismo è insopportabile ovunque, tanto più su un campo di calcio … su qualunque campo di calcio, a partire da… - sscnapoli : ?? #LecceNapoli, biglietti in vendita da venerdì 31 marzo - tuttonapoli : UFFICIALE - Lecce-Napoli, arbitra Manganiello con Marini al Var: la sestina completa - FioreCinquanta : @AleMariotti1992 Siamo andati a Lecce e abbiamo fatto 0 punti. Siamo andati a Napoli e abbiamo fatto 3 punti. La pa… - PianetaN : LECCE – NAPOLI Venerdì 07/04 h. 19.00 MANGANIELLO TEGONI – VECCHI IV: CAMPLONE VAR: MARINI AVAR: … -

venerdì ore 19.00 Manganiello Tegoni - Vecchi Iv: Camplone Var: Marini Avar: Chiffi Milan - Empoli venerdì ore 21.00 Marcenaro Mondin - De Meo Iv: Rapuano Var: Valeri Avar: Di Martino ......00 Crvena Zvezda - Olympiacos 18:00 algiris - Maccabi 18:45 Fenerbahçe - Anadolu Efes Visualizza Euroleague CALCIO - SERIE A 17:00 Salernitana - Inter 19:0021:00 Milan - Empoli CALCIO ......00 Crvena Zvezda - Olympiacos 18:00 algiris - Maccabi 18:45 Fenerbahçe - Anadolu Efes Visualizza Euroleague CALCIO - SERIE A 17:00 Salernitana - Inter 19:0021:00 Milan - Empoli CALCIO ...

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, parlerà domani in conferenza stampa alle ore 11 per presentare la sfida contro il Lecce Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, parlerà domani in conferenza ...La sestina completa di Lecce-Napoli. Questa la sestina completa designata per Lecce-Napoli in programma allo stadio Del Mare venerdì 7 aprile alle ore 19:00 ARBITRO: Gianluca MANGANIELLO della sezione ...