Leasys nuovo player europeo | flotta di un milione di veicoli entro 2026

(Di mercoledì 5 aprile 2023) ROMA -, la nuova società di mobilità specializzata nel noleggio operativo multi - brand, di cui Stellantis e Crédit Agricole sono co - proprietari, è stata presentata nel corso di un evento tra ...

Richard Bouligny, Chairman di, ha commentato: "Ci impegneremo nell'accompagnare l'evluzione dello sviluppo sostenibile E' l'inizio di unviaggio verso il futuro dela mobilità".

Richard Bouligny, Chairman di Leasys, ha commentato: "Ci impegneremo nell'accompagnare l'evluzione dello sviluppo sostenibile E' l'inizio di un nuovo viaggio verso il futuro dela mobilità".Nasce Leasys, dalla fusione tra la stessa Leasys e Free2Move Leasys. Un nuovo partner europeo nel variegato mondo del leasing operativo multi-brand, o noleggio a lungo termine per aziende e privati.