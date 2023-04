Leasys | noleggio a lungo termine è volano della transizione

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Anche se ilesiste da anni e il mercato europeo mostra segnali positivi di crescita futura, la nuova società lo trasforma in una risorsa completamente nuova con una scelta, complessivamente più ampia. Secondo uno studio condotto dalla società di ricerca Frost & Sullivan, il numero totale dei contratti di leasing eattivati in Europa è aumentato del 6,2% nel 2022 e, secondo le stime delle principali organizzazioni che si occupano di auto, crescerà ancora nel corso del 2023, grazie soprattutto al settore dei veicoli elettrificati. Infatti, nonostante la pandemia, i contratti di leasing legati ai veicoli ecologici sono raddoppiati, passando da oltre 400.000 a oltre 840.000. Questo trend positivo conferma quanto già dimostrato tra 2020 e il 2022. La spiegazione specifica di questo ...

(Adnkronos) – Un milione di veicoli per il noleggio entro il 2026. Questo l’obiettivo di Leasys, la nuova società di mobilità specializzata nel noleggio operativo multi-brand, di cui Stellantis e ...Si è svolta oggi la presentazione internazionale di Leasys, la nuova società di mobilità specializzata nel noleggio operativo multi-brand, di cui Stellantis e Crédit Agricole sono co-proprietari.