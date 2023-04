(Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr. (Adnkronos) - Multicanalità, approccio multimarca, ampiezza del catalogo e digitalizzazione. Sono questi i quattro punti chiavestrategia di mercato sviluppata da, lasocietà diorientata al noleggio operativo. Nata dalla coesione del gruppo Stellantis e Crédit Agricole, laazienda ha l'obiettivo di porsi come leader europeo del noleggio. "Sinergia e asset multicanale sono solo alcune delle parole chiave del nostro progetto – sostiene Rolando D'Arco, CEOsocietà – l'obiettivonostra società è quello di rendere il noleggio a lungo termine una valida alternativa all'acquisto di un veicolo, promuovendo una scelta più green e sostenibile per chi concepisce lain modo nuovo". Il noleggio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : Leasys, ecco i pilastri della nuova mobilità -

"Come leader nei principali mercati di riferimento " afferma D'Arco "contribuirà in maniera significativa alla transizione verso una mobilità sostenibile. Abbiamo creato un brand pronto a ...Nel 2019, i mobility store e siamo all'oggi: Credit Agricole acquista da Stellantis tutte le quote die di Fca Bank, il prezzo non viene comunicato..., e nasce CA AUTO Bank. Un ...Oggi gli impieghi sono pari 29 miliardi (24 eracludendo), con l'attività bancaria che apre a conti deposito e carte di credito. Sono 1900 i dipendenti, di cui 500 in Italia. La stragrande ...

Leasys, ecco i pilastri della nuova mobilità Adnkronos

Sono questi i quattro punti chiave della strategia di mercato sviluppata da Leasys, la nuova società di mobilità orientata al noleggio operativo. Nata dalla coesione del gruppo Stellantis e Crédit ...(Adnkronos) – Leasys è il punto di arrivo di un progetto iniziato alla fine del 2021, quando gli azionisti, CA Consumer Finance e Stellantis, hanno deciso di ridefinire i fondamenti della loro ...