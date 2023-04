Leao su Lukaku | “Sbagliato sanzionare lui e non i tifosi”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : #Lukaku è stato ammonito perché ha risposto così ai cori razzisti della curva. Qual è la differenza tra l’esultanz… - fcin1908it : Esultanza Lukaku, Pistocchi: “Cose da pazzi, che differenza c’è con Leao o Del Piero?” - sportface2016 : #Lukaku Leao: 'Sbagliato punire Lukaku e non i tifosi' - MilanNewsit : Il messaggio di Leao dopo il caso Lukaku. E ricorda quanto accaduto a Roma nei confronti di Ibra... - SantaBitvhKlaus : @Antone2lo_ @90ordnasselA Che sia contro kostic, koulibaly, lukaku, leao, anche contro quella merda di cuadrado. Qu… -

Rafaelha segnato e esultato a modo suo contro il Napoli nel big match di domenica e giustamente non è stato ammonito dal direttore di gara. La stessa cosa sarebbe potuta valere perche ...Ma almeno poteva avvisare,, che quella sua celebre esultanza alla bandierina, quando faceva ... Per intendersi - e non far sconti a nessuno - non va tanto bene l'esultanza didomenica scorsa,...Poi suosserva: "Continua a dire "muto, muto" alla Curva, era già stato ammonito ed è stato sanzionato:in Napoli - Milan non è stato ammonito, stavolta invecesì. Evidentemente c'...

Esultanza Lukaku, Pistocchi: “Cose da pazzi, che differenza c’è con Leao o Del Piero” fcinter1908

Attraverso ad un messaggio sulle proprie storie Instagram, Rafa Leao è intervenuto sulla questione razzismo dopo i cori razzisti di ieri nei confronti di Lukaku: "Ibra ha subito cori razzisti nella ...Il finale di partita incandescente fra Juventus e Inter ha strascichi che faticano a esaurirsi. Intanto, c’è da capire se l’ammonizione inflitta a Lukaku allo Stadium nel finale di partita, quando ha ...