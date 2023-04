“Le scintille di Alma” | il romanzo psicologico di Elena Zucchi

Leggi su 900letterario

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Ledi, edito da Arkadia Editore, Collana Eclypse è ild'esordio dell’autrice meneghinavive a Milano, dove è nata nel 1967. Laureata in Lettere Moderne presso l’Università Cattolica di Milano, ha poi conseguito un dottorato di ricerca in Psicologia presso l’Università degli Studi di Genova. Iscritta all’albo degli psicologi della Lombardia, è specializzata in metodologie innovative di formazione manageriale e sviluppo di persone e organizzazioni, certificata come istruttore di protocolli di Mindfulness, e coach. È cofondatrice e partner di SeStante dove gestisce e coordina progetti per aziende e team di lavoro. L'articolo proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, ...