Le pagelle di Cremonese-Fiorentina 0-2 | viola letali

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Di seguito ledella sfida tra, valida per la semifinale d’andata di Coppa Italia. Un incontro vinto daiper 0-2, grazie alle reti di Cabral nel primo tempo e Gonzalez su rigore nella ripresa. LediPrima di entrare nel merito delledi, diamo un giudizio alla direzione di gara dell’arbitro dell’incontro, il signor Mariani. Arbitro: Mariani 6,5 – Direzione di gara pressoché impeccabile, tanto nella gestione quanto nel metro. Molto ben assistito dal VAR in occasione del rigore, dove applica bene il regolamento con il rosso a Aiwu.Sarr 7,5 – Se ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... violanews : ??La #Fiorentina vince 2-0 allo Zini e ipoteca la finale di #CoppaItalia. In gol #Cabral e Nico #Gonzalez su rigore… - Gazzetta_it : Cremonese-Fiorentina, le pagelle: Cabral (7) decisivo. Aiwu (4,5) dannoso #coppaitalia - OggiSportNotiz2 : Queste le pagelle della semifinale d'andata di Coppa Italia fra Cremonese e Fiorentina, vinta per 2-0 dalla formazi… - serieApallone : Cremonese-Fiorentina 0-2: la Viola vede... Roma | Le pagelle gigliate: La Fiorentina con i gol di Cabral e Nico...… - FiorentinaUno : Le valutazioni della nostra redazione alla prestazione dei calciatori viola ?? #CremoneseFiorentina #CoppaItalia -

Su Ikoné e Barak dopo 5', magico su Gonzalez. Su Cabral come fa Poi, il rigore dall'altra parte. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta ...... Barak decide l'andata degli ottavi di Conference League Ledi Inter - Fiorentina: Lukaku ...30 Olympiacos - Panathinaikos 81 - 73 Visualizza Euroleague CALCIO - SERIE A 15:00- ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la semifinale di andata di Coppa Italia 2022/23:- Fiorentina Ledei protagonisti del match tra- Fiorentina, valido per la semifinale di andata della Coppa Italia 2022/2023. TOP: Cabral. FLOP: ...

Cremonese-Fiorentina, pagelle VN: Cabral ancora decisivo. Bravi Dodò e Terracciano Viola News

Cremonese Fiorentina, gli aggiornamenti sul match di Coppa Italia: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live Cremonese e Fiorentina si affrontano nell’altro match valido per le semifinali di Coppa ...Castagnetti 5,5: Si sbatte e ci prova, ma senza costrutto, soffre con tutta la squadra. (Dal 46' Bonaiuto 6: con lui la Cremonese ha più geometrie, fa vedere a più riprese la sua tecnica di base.