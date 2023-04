Le nuove mani bioniche di Bebe Vio

(Di mercoledì 5 aprile 2023)" per la campionessa paralimpicaVio, la schermitrice 26enne veneta diventata un simbolo di forza e ispirazione per migliaia di ragazzi e ragazze. "Non vedo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VioBebe : ??????????????????????????? non vedo l'ora di provare a fare tutti i gesti con le mie nuove mani bioniche ???? Grazie @ottobockit… - love_world_be_ : RT @fanpage: Bebe Vio ha mostrato le nuove protesi, le sue “fighissime mani bioniche” che le permettono, tra le altre cose, anche di garegg… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Bebe Vio ha mostrato le nuove protesi, le sue “fighissime mani bioniche” che le permettono, tra le altre cose, anche di garegg… - MaricaGusmitta : RT @fanpage: Bebe Vio ha mostrato le nuove protesi, le sue “fighissime mani bioniche” che le permettono, tra le altre cose, anche di garegg… - fanpage : Bebe Vio ha mostrato le nuove protesi, le sue “fighissime mani bioniche” che le permettono, tra le altre cose, anch… -

...a migliaia nel sonno della morte e il nostro eroico personale sanitario si prodigava anude ... Quanta fatica, ma allo stesso tempo quanta bellezza! Vedrai che con il tempoamicizie si ...'Non vedo l'ora di provare a fare tutti i gesti con le miebioniche - si legge nel post - . Grazie Ottobock.it per questefighissime Bebionic' . 'Si tratta - scrive l'azienda, ...'Non vedo l'ora di provare a fare tutti i gesti con le miebioniche'. Lo scrive Bebe Vio su Twitter, mostrando le sueprotesi con dita articolate e pollice opponibile, realizzate dall'azienda Ottobock. 'Grazie Ottobock.it per queste...

Bebe Vio svela le nuove mani bioniche su Instagram Sky Tg24

Nodo risorse Il governo ha infatti messo le mani avanti di fronte all’ipotesi di tremila nuovi ingressi (oltre a quelli già previsti) entro il 2026 nella macchina statale e la stabilizzazione dei ...Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra) La serie Doc – Nelle tue mani, con protagonista Luca Argentero, è al centro di un remake americano che verrà prodotto per Fox.