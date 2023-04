Le Donnalisi aggrediscono Oriana dopo il GF Vip: scoppia il delirio, pubblico indignato – VIDEO (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nel corso della finale del GF Vip sarebbe accaduto davvero di tutto. Oltre allo scontro fisico tra Antonella e Micol anche Oriana sarebbe stata presa di mira in malo modo dalle fan dei Donnalisi. In queste ore in rete è spuntato addirittura un VIDEO che dimostra quanto appena detto. Inutile dire quanto il pubblico si L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nel corso della finale del GF Vip sarebbe accaduto davvero di tutto. Oltre allo scontro fisico tra Antonella e Micol anchesarebbe stata presa di mira in malo modo dalle fan dei. In queste ore in rete è spuntato addirittura unche dimostra quanto appena detto. Inutile dire quanto ilsi L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ilaaaq : RT @BITCHYFit: Fan dei Donnalisi aggrediscono Guendalina, urlano a Oriana e vengono portate via dalla sicurezza - Eva8716067460 : @BITCHYFit Aggrediscono???? Perché dovete dire queste cavolate che i donnalisi non hanno aggredito proprio nessuno… - ignoredbytommo : RT @BITCHYFit: Fan dei Donnalisi aggrediscono Guendalina, urlano a Oriana e vengono portate via dalla sicurezza - tittiricci70 : RT @BITCHYFit: Fan dei Donnalisi aggrediscono Guendalina, urlano a Oriana e vengono portate via dalla sicurezza - asannais : RT @BITCHYFit: Fan dei Donnalisi aggrediscono Guendalina, urlano a Oriana e vengono portate via dalla sicurezza -