Le dieci competenze più richieste nel mondo del lavoro

Uno studio della Commissione Europea rivela che oltre tre quarti delle imprese europee fatica a trovare lavoratori qualificati, un dato che viene aggravato da una ricerca Eurostat Mancano le competenze. È una delle frasi più ricorrenti in cui ci s'imbatte quando s'affronta il tema del lavoro e della formazione in Italia. Questa volta a far scattare l'allarme è un nuovo studio della Commissione Europea, è lo fa però per riferirsi allo scenario non solo del Bel Paese ma dell'intero Vecchio Continente: il 77% delle aziende infatti afferma che ha grandi difficoltà ad assumere candidati con le competenze adeguate. Un problema da affrontare non solo nella fase d'ingresso nel mondo del lavoro, ma anche e soprattutto durante la vita professionale. In un contesto economico e tecnologico in continua evoluzione, ...

