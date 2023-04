Le Cloud Nails sono le unghie perfette per la Primavera 2023

Anche le unghie fanno la propria parte nei nostri look di primavera e tra le tendenze esplode la. Mettono di buon umore solo a vederle: lesono la nuova ed ulteriore tendenza dei trend manicure della stagione, perché su una cosa siamo certe, le unghie non ci stanno più a ...Ma a dividere il podio con margherite, rose e violette, ci pensano, french rainbow e vivide pennellate monocolore . A regalare l'ispirazione spring è Hailey Bieber , puntuale con la sua ...Altre storie di Vanity Fair che potrebbero interessarti Selena Gomez, le sue 5 nail art più amate dai follower ideali per la primavera Lesono di tendenza e sono una visione Unghie chrome:...

Le cloud nails sono di tendenza (e sono una visione) Vanity Fair Italia

Simone Biles has her head in the clouds and her nails painted to match. At her “cloud nine”-themed bridal shower, the Olympic gymnast wore a clean white manicure to match the party’s dreamy aesthetic.La manicure per celebrare la primavera La tendenza esplosa su Tik Tok sono le cloud nails: come si realizza e quale fantasia scegliere.