Lazza pubblica il video del nuovo singolo Zonda

Leggi su spettacolo.eu

(Di mercoledì 5 aprile 2023) diretto da Late Milk, pezzo da novanta della regia deirap più iconici della scena italiana A pochi giorni dalla release deldi(Island Records), su YouTube arriva ora l’adrenalinicoclip. Le liriche nude e crude e il flow spedito del brano – che in poche ore ha già macinato chilometri e stream – si intrecciano perfettamente con le immagini urban che dominano ilclip diretto da Late Milk, pezzo da novanta della regia deirap più iconici della scena italiana., boss assoluto del corto, si rivela al comando di un’ipertecnologica car factory dove le macchine vengono modificate e riverniciate per essere pronte a sfrecciare per le strade di notte, in una nuova lucente veste. Nel ...