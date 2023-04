Lazio, la curva resterà aperta per la sfida con la Juve (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il giudice sportivo ha deciso di sospendere la squalifica alla curva Nord della Lazio, ma con la condizionale curva Nord punita, ma resterà aperta nella gara tra Lazio e Juve. Il Giudice sportivo Mastrandrea ha deciso per la sospensione condizionale (un anno) della squalifica, scatterà alla prossima manifestazione discriminatoria. Non passeranno altri cori antisemiti in Nord. Se si ripeteranno anche solo una volta, scatterà una doppia chiusura per il settore. Lo riporta Il Corriere dello Sport. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU LazioNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il giudice sportivo ha deciso di sospendere la squalifica allaNord della, ma con la condizionaleNord punita, manella gara tra. Il Giudice sportivo Mastrandrea ha deciso per la sospensione condizionale (un anno) della squalifica, scatterà alla prossima manifestazione discriminatoria. Non passeranno altri cori antisemiti in Nord. Se si ripeteranno anche solo una volta, scatterà una doppia chiusura per il settore. Lo riporta Il Corriere dello Sport. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

