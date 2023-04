Lazio | indagati Lotito e Tare | «Valutazioni artefatte»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : ++ Indagati #Lotito, #Tare e altri cinque ++ 'Il presidente della #Lazio Claudio #Lotito e il ds Igli #Tare sono in… - tackleduro : RT @FBiasin: ++ Indagati #Lotito, #Tare e altri cinque ++ 'Il presidente della #Lazio Claudio #Lotito e il ds Igli #Tare sono indagati dall… - leonzan75 : RT @CalcioFinanza: Lazio, tra gli indagati Lotito e Tare: «Valutazioni dei giocatori artefatte». Ecco le operazioni nel mirino della Procur… - salvooo75 : RT @FBiasin: ++ Indagati #Lotito, #Tare e altri cinque ++ 'Il presidente della #Lazio Claudio #Lotito e il ds Igli #Tare sono indagati dall… - CalcioFinanza : Lazio, tra gli indagati Lotito e Tare: «Valutazioni dei giocatori artefatte». Ecco le operazioni nel mirino della P… -

... allo stato delle attuali acquisizioni probatorie ed è doveroso sottolineare che, sino a un giudizio definitivo, vale la presunzione di non colpevolezza degli".e Salernitana, il ...... sino a un giudizio definitivo, vale la presunzione di non colpevolezza degli', aggiunge ... Francesco Menditto, afferma in una nota che le 'indagini in corso' che riguardano la 'SsSpA ...... vale la presunzione di non colpevolezza degli" . Per quanto riguarda, invece, le perquisizioni, con "contestuale sequestro probatorio", presso le sedi di SSe US Salernitana, il ...

Plusvalenze, perquisite le sedi di Roma, Lazio e Salernitana: indagati Lotito, Friedkin e Tare Il Fatto Quotidiano

Perquisizioni della Guardia di Finanza nelle sedi di Roma, Lazio e Salernitana. Si tratta di due filoni di indagine distinti: uno riguarda la società giallorossa, l'altro quella biancoceleste e quella ...Nel fascicolo su Lazio e Salernitana sono indagati lo stesso Lotito, Igli Tare e Angelo Fabiani, direttore sportivo dei campani. I pm romani hanno invece iscritto nel registro degli indagati i ...