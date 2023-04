Lavori usuranti: proroga al 17 aprile per la comunicazione obbligatoria (Di mercoledì 5 aprile 2023) Slittano al 17 aprile 2023 i termini per l’invio delle comunicazioni di lavoro notturno e per la rilevazione del periodo o dei periodi di svolgimento dei cosiddetti Lavori usuranti, altrimenti fissati al 31 marzo. A renderlo noto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una news pubblicata sul portale “lavoro.gov.it”.Come ogni anno, ad essere interessate dall’adempimento sono tutte quelle aziende che hanno occupato l’anno precedente dipendenti impegnati in Lavori particolarmente faticosi o pesanti.L’importanza delle comunicazioni, da rendersi attraverso il modello LAV US sulla piattaforma telematica ClicLavoro (“servizi.lavoro.gov.it”), risponde alla possibilità, per i lavoratori coinvolti, di accedere al pensionamento anticipato con requisiti ridotti rispetto a quelli ordinari.Analizziamo ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 5 aprile 2023) Slittano al 172023 i termini per l’invio delle comunicazioni di lavoro notturno e per la rilevazione del periodo o dei periodi di svolgimento dei cosiddetti, altrimenti fissati al 31 marzo. A renderlo noto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una news pubblicata sul portale “lavoro.gov.it”.Come ogni anno, ad essere interessate dall’adempimento sono tutte quelle aziende che hanno occupato l’anno precedente dipendenti impegnati inparticolarmente faticosi o pesanti.L’importanza delle comunicazioni, da rendersi attraverso il modello LAV US sulla piattaforma telematica ClicLavoro (“servizi.lavoro.gov.it”), risponde alla possibilità, per i lavoratori coinvolti, di accedere al pensionamento anticipato con requisiti ridotti rispetto a quelli ordinari.Analizziamo ...

