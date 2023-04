L’Avellino va in gol con la solidarietà | calciatori al Moscati per donare il sangue

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto In porta Pasquale Pane, in difesa Agostino Rizzo e Fabio Tito, Sonny D’Angelo e Federico Casarini a centrocampo e in attacco Antonio Di Gaudio: questa la formazione che è scesa stamattina sul campo della, accompagnata dal team manager dell’Us Avellino 1912, Giuseppe Matarazzo, e accolta dal Direttore Generale dell’Azienda, Renato Pizzuti. Una partita del cuore già giocata durante lo scorso periodo natalizio, quando, senza clamori ma con molta discrezione, ibiancoverdi hanno donato ilal Servizio Immunotrasfusionale del, per poi consegnare doni e salutare i piccoli del reparto di Pediatria. Una prestazione generosa che hanno voluto ripetere anche oggi, sia per diffondere la cultura della donazione del ...