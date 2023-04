L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale al Seatrade di Fort Lauderdale

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiFinalmente dopo tre anni, a causa dello stop forzato dovuto alla pandemia, tutto il mondo delle crociere è tornato in Florida per promuovere, conoscere e rilanciare l’intero comparto delle crociere che anche dopo la pandemia risulta essere in ottima salute. L’AdSP del Marcome sempre ha un suo spazio espositivo all’interno dello stand di Assoporti – Cruise Italy – formula di promozione territoriale ormai collaudata che presenta le Autorità di, valorizzando non solo le bellezze dei territori del nostro Paese ma l’unità e la specificità dei singoli porti, delle città e delle Regioni. Secondo quanto confermato dall’agenzia marittima Cemar Agency Networwk il traffico dei crocieristi nei Porti italiani per il 2023 sarà di quasi 13 milioni di passeggeri con un incremento del più 37%, dato ...