L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale al Seatrade di Fort Lauderdale

(Di mercoledì 5 aprile 2023) L’offerta turistica dell’AdSP del Martorna protagonista del principale appuntamento fieristico del mercato crocieristico mondiale. Finalmente dopo tre anni, a causa dello stop forzato dovuto alla pandemia, tutto il mondo delle crociere è tornato in Florida per promuovere, conoscere e rilanciare l’intero comparto delle crociere che anche dopo la pandemia risulta essere in ottima salute.L’AdSP del Marcome sempre ha un suo spazio espositivo all’interno dello stand di Assoporti – Cruise Italy – formula di promozione territoriale ormai collaudata che presenta le Autorità di, valorizzando non solo le bellezze dei territori del nostro Paese ma l’unità e la specificità dei singoli porti, delle città e delle Regioni.Secondo quanto confermato dall’agenzia marittima ...