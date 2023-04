L' automobilista che sfreccia sulla statale a 195 chilometri all' ora

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EmeParonzini : @Curini Come l'automobilista in panne chiama l'Aci, voi sperate nel rigorino. Che a furia di rompere le balle all'a… - Th3Zer0 : RT @PornoNoblogs: Un automobilista che ha fatto il dito medio ai poliziotti in moto della scorta del primo ministro francese è stato identi… - SteveFerrando : Cinque giorni nelle Fiandre fra pioggia, vento e freddo. Oggi torno in sella con il sole nel consueto tragitto casa… - Petartrzz : RT @PornoNoblogs: Un automobilista che ha fatto il dito medio ai poliziotti in moto della scorta del primo ministro francese è stato identi… - JayperryP : @dv_lucio @repubblica Che orrore! L'automobilista è sopravvissuto? -

... le strisce pedonali non si vedono più e qualcherimprovera i pedoni di attraversare sulle strisce. Ma le strisce sono là ma non si vedono. Vistoil Comune non fa un passaggio ...Due le auto coinvoltesi sono scontrate lungo la strada statale 26, una delle due vetture si è ribaltata dopo l'impatto. Un'è rimasta incastrata nell'abitacolo, per estrarla dalle ...KG Mobility', oltre a comunicare il nuovo percorso di SsangYong indica anche la nuova direzione per il futuro. I nuovi modelli Sempre al Seoul Mobility Show, la nuova casacoreana ...

Scatta la multa per l'automobilista che guidava sull'auto immatricolata all'estero MonzaToday

Gli agenti della polizia locale durante i consueti controlli hanno fermato in via Increa un automobilista alla di una Opel Astra immatricolata in un Paese straniero. Alla guida il 77enne che, però, in ...In attesa della probabile richiesta di rinvio a giudizio, sono due gli indagati per omicidio stradale: non solo il 27enne (abita a Mazzano) alla guida della Jeep che quella sera avrebbe travolto la ...