Lautaro Martinez | se ci sei batti un colpo | all’Inter serve il suo leader

Si è spento nelle ultime partite Lautaro Martinez, che sembra aver accusato oltremodo l'errore su rigore contro lo Spezia. Cinque le gare consecutive senza segnare, in un momento dove l'Inter ha bisogno del suo leader tecnico e carismatico. batti UN colpo – Dopo l'errore dal dischetto contro lo Spezia, Lautaro Martinez è entrato in una delle sue spirali negative nelle quali non riesce a trovare il gol. L'ultima rete dell'argentino risale allo scontro di San Siro con il Lecce, dopo cui si sono susseguite cinque partite senza che l'argentino abbia messo la sua firma. Il che si è riflesso anche sull'Inter stessa, che ha di fatto messo fine alla siccità da gol proprio ieri contro la Juventus grazie al rigore segnato da Romelu Lukaku.

