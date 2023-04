L’attrice spagnola Ana Obregón, mamma a 68 anni con surrogata: «Il seme è di mio figlio morto» (Di mercoledì 5 aprile 2023) Aveva reso nota la sua maternità surrogata a 68 anni in un’intervista esclusiva al settimanale Hola!. Sette giorni dopo, L’attrice e presentatrice spagnola Ana Obregón ricompare sulle pagine della stessa rivista per riportare un’altra verità. «La bambina, nata lo scorso 20 marzo, è mia nipote biologica» perché concepita a partire dal seme congelato di suo figlio Aless Lecquio, deceduto nel 2020 per un tumore all’età di 27 anni. «Ho preso la decisione di iniziare il processo di maternità surrogata il giorno stesso in cui mio figlio è volato in cielo. È stata l’ultima volontà di Aless», ha rivelato al settimanale. «Quello che la gente non sa – continua L’attrice – è che questo era l’ultimo desiderio di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 aprile 2023) Aveva reso nota la sua maternitàa 68in un’intervista esclusiva al settimanale Hola!. Sette giorni dopo,e presentatriceAnaricompare sulle pagine della stessa rivista per riportare un’altra verità. «La bambina, nata lo scorso 20 marzo, è mia nipote biologica» perché concepita a partire dalcongelato di suoAless Lecquio, deceduto nel 2020 per un tumore all’età di 27. «Ho preso la decisione di iniziare il processo di maternitàil giorno stesso in cui mioè volato in cielo. È stata l’ultima volontà di Aless», ha rivelato al settimanale. «Quello che la gente non sa – continua– è che questo era l’ultimo desiderio di ...

