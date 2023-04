Latina / Processo Scarface, chiesta pena di 20 anni per Giuseppe Romolo Di Silvio (Di mercoledì 5 aprile 2023) Latina – La pubblica accusa ha richiesto una pena di 20 anni di reclusione per Giuseppe Romolo Di Silvio nel Processo Scarface, che vede contestata l’aggravante del metodo mafioso. Il Processo si sta svolgendo davanti al gup di Roma e Di Silvio, ritenuto il capo carismatico e il leader del sodalizio, ha scelto di essere L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di mercoledì 5 aprile 2023)– La pubblica accusa ha richiesto unadi 20di reclusione perDinel, che vede contestata l’aggravante del metodo mafioso. Ilsi sta svolgendo davanti al gup di Roma e Di, ritenuto il capo carismatico e il leader del sodalizio, ha scelto di essere L'articolo Temporeale Quotidiano.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Latina / Processo Scarface, chiesta pena di 20 anni per Giuseppe Romolo Di Silvio - News_24it : Ha 61 anni ed è di origine polacca la donna finita sotto processo presso il tribunale di Latina per aver lasciato m… - giandomenic45 : RT @gisellebardot: @ChiodiDonatella Il mitologico diritto all'eleganza con cui Soumahoro difendeva la passione della moglie per i selfie co… - Latina_Oggi : Olimpia: così è nata l'inchiesta Oltre mille giorni dopo il rinvio a giudizio inizia il processo. «Abbiamo indagato… - ALisimberti : RT @gisellebardot: @ChiodiDonatella Il mitologico diritto all'eleganza con cui Soumahoro difendeva la passione della moglie per i selfie co… -