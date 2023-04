Latina | inseguimento da film vicino all’Ospedale | in fuga con la moto senza patente | né assicurazione

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Doveva fermarsi, mostrare i documenti, far fare ai poliziotti tutti i dovuti controlli. E, invece, anziché rallentare ha pensato bene di ingranare la marcia e di fuggire. Protagonista un 49enne di Sezze, con alle spalle precedenti penali, che nei giorni scorsi alla guida di unveicolo ha attirato l’attenzione degli agenti di Polizia, che lo hanno notato aggirarsi con fare sospetto nei pressi dell’entrata dell’ospedale di, il Santa Maria Goretti. Da qui, quindi, la decisione di avvicinarlo per controllarlo.L’uomo, che doveva fermarsi alla vista dell’alt intimato dalla Polizia, ha prima rallentato la marcia del mezzo, poi è ripartito a tutta velocità. Aveva un solo obiettivo: fuggire, far perdere le proprie tracce nelle stradine adiacenti. Grazie alla scarsa circolazione veicolare, ...

LATINA – Nell'ambito di un'operazione condotta dalla Squadra Mobile di Latina, sono stati arrestati due individui noti come "trasfertisti della truffa" dopo un inseguimento sulla Via del Lido che ha a ...