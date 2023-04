L’assessore Brembilla | “Il Parking Fara? Non farlo ci sarebbe costato 12 milioni di euro”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Bergamo. Terza serata di Consiglio Comunale dedicata al Bilancio di previsione, con protagoniste le repliche degli assessori agli emendamenti presentati dalla minoranza nella serata di lunedì 3 aprile, oltre alle dichiarazioni di voto. Nel corso della discussione, spicca l’intervento di Marco, assessore ai Lavori Pubblici che, tra i tanti temi toccati, affronta anche la questione, sollecitato da un intervento a firma Lega durante la serata del 3 aprile. Le reti di quartiere e i servizi cimiteriali “Le reti funzionano, tanto che siamo passati da 370 presenze fisse a 3622 e questo dato dimostra che non è un flop – ha esorditoalla Partecipazione e ai Servizi Cimiteriali Giacomo Angeloni -. Non sono quindi sovrapponibili alle circoscrizioni; possono coesistere, sì, ma non sono la stessa ...